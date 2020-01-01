“الحاسي” يشرف على خطة 2020 لهيئة الرقابة الإدارية

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي في مكتبه مع مديري الإدارات الثلاث الرئيسية بالهيئة، مدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات المكلف، ومدير مكتب التخطيط والمتابعة، للوقوف على الخطة السنوية للهيئة للعام الجديد 2020م.

طُرِحَ في الاجتماع طرح الكيفية التي تم بها تطبيق الخطة خلال العام المنقضي 2019 م ومدى تقيد الإدارات العامة والفروع بالخطة، ومدى التزام الموظفين الفنيين بالخطة.

وأكد الحاسي على ضرورة العمل بما جاء في الخطة والعمل على تطويرها بما يتوافق مع مقتضيات العمل، كما شدد على ضرورة متابعة الأعضاء وتوجيههم وحثهم على العمل بالخطة السنوية للهيئة لأن من شأنها أن تسهم في تنظيم وتطوير العمل وإنجازه وفق مواعيد محددة.

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