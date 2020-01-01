وقفة لأهل صبراتة ضد التدخل التركي – ((صور))

نظم المجلس البلدي وحكماء وأعيان وأهالي مدينة صبراتة وقفة احتجاجية في ميدان الشهداء بوسط المدينة، منددين بالتدخل التركي في الشأن الليبي ومؤكدين دعمهم للجيش الوطني الذي يخوض معركته لنزع سلاح التشكيلات المسلحة في طرابلس ومحاربته الإرهاب في مجمل التراب الليبي – حسب ما جاء في بيان الوقفة – الذي أصدره المتظاهرون .

حضر الوقفة الاحتجاجية عميد بلدية صبراتة ورئيس حكماء وأعيان المدينة ورؤساء القطاعات الخدمية بالمدينة وعدد من أهل المدينة وضواحيها ممثلين عن عائلاتها وقبائلها .

وأكد المحتجون في وقفتهم أن جلب أردوغان للمرتزقة لليبيا دليل واضح على دعم نظامه للإرهاب في كل دول العالم وتنفيذ لمخططه العثماني المتخلف وان ليبيا ستكون مقبرة لمرتزقة أردوغان – حسب وصف البيان.

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