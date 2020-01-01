المونيتور: هل يلبي الجيش التركي طموحات أردوغان في ليبيا؟

“هل يلبي الجيش التركي طموحات أردوغان في ليبيا”.. عنوان تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي اليوم الثلاثاء حول تطورات الصراع في الدولة الشمال أفريقية.

وأضاف: “في أعقاب تعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان بمساعدة حكومة السراج في طرابلس في سياق الحرب الأهلية الليبية، يدرس إسراتيجيون عسكريون في أنقرة إرسال جنود إلى ليبيا تلك الدولة التي تبعد عن تركيا مسافة 2000 كم”.

وبحسب المونيتور، فإن هؤلاء الإستراتيجيون يرغبون في التيقن من سلامة القوات التركية أثناء تنفيذ مهامها في ليبيا.

ونقل المونيتور عن مصدر أمني لم تكشف عن هويته قوله: “إذا تم إرسال بين 150 إلى 200 جنديا في مهام غير قتالية في ليبيا، وإذا لم يتطلب حمايتهم أسلحة ومعدات ثقيلة، لن يمثل هذا أي مشكلة، بل ستكون مهمة سهلة”.

واستدرك التقرير: “ولكن من خلال البيانات الأخيرة التي أدلى بها أردوغان وحكومة السراج الليبية، فإن ما يدور في خلدهما يتجاوز بكثير مجرد مهمة تدريب وتجهيز محدودة”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن حكومة السراج ترغب أن تؤدي المساعدة التركية إلى تحقيق هدف كبح حاسم لزمام قوات الجنرال خليفة حفتر المتعطشة ومنع تقدمها إلى قلب طرابلس.

الهدف الثاني يتمثل في إنشاء منطقة حظر طيران في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق كنوع من الحماية ضد قوات حفتر التي تسيطر بشكل كبير على المجال الجوي الليبي.

وتعتقد حكومة السراج أنها تستطيع هكذا حماية نفسها من هجمات حفتر وضمان بقائها السياسي.

كما تأمل حكومة طرابلس أن تستطيع أنقرة تنفيذ آلية حوار مع روسيا تشبه ما حدث في محادثات الآستانة بشأن سوريا بحيث تمهد الطريق لمنصة دبلوماسية تكون لحكومة السراج فيها يد قوية في المفاوضات مع حفتر.

وتابع المونيتور: “باختصار، بينما تستهدف الاستعدادات العسكرية في أنقرة إرسال وحدة غير مقاتلة إلى ليبيا لا تزيد عن 200 جندي ولا تتعدى دورها التدريب والتجهيز، فإن ما طلبته حكومة السراج من تركيا الأسبوع الماضي قوة عسكرية ذات أهداف قتالية كاملة تضم عناصر برية وبحرية وجوية”.

ونقل المونيتور عن مصادر أمنية تركية قولهم إن طلبات حكومة السراج تستلزم نشر عناصر جوية تركية في ليبيا تتألف من طائرات إف 16 ونظام تحذير مبكر وتحكم بالإضافة إلى عناصر بحرية تتألف على الأقل من فرقاطة وقوارب حربية وغواصتين، بالإضافة إلى قوات برية لا تقل عن 3000 جندي وتجهيزات عسكرية أخرى.

وقال أردوغان في 26 ديمسبر، إنه سوف يقبل دعوة حكومة السراج بالمشاركة عسكريا في ليبيا.

وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الإثنين عن إرسال الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان للسماح بالمشاركة عسكريا في ليبيا.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإنه من المتوقع تصويت البرلمان على ذلك الأمر في الثاني من يناير المقبل وسط موافقة شبه مؤكدة نظرا لأغلبية حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية”.

وأشار التقرير إلى أن سبب استعجال حكومة تركيا تمرير مشروع القانون يتمثل في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى أنقرة في الثامن من يناير حيث يرغب أردوغان أن تكون الموافقة البرلمانية في جيبه كورقة رابحة في مناقشاته مع ضيفه بشأن ليبيا.

بيد أن الموافقة البرلمانية سوف تقتصر على إرسال الجنود بينما تعتمد نطاق وحجم المهمة على الحكومة التركية أو بكلمات أكثر دقة، على قدرتها في مساومة جنرالات الجيش التركي.

وواصل المونيتور: “بكلمات أخرى، فإن القضية الليبية ستمثل اختبارا رئيسيا بشأن ما يمكن أن يحققه الجيش التركي تجاه أمنيات أردوغان لا سيما في ظل الاختلاف الجيوغرافي الليبي عن الوضع في سوريا”.