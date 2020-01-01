إذاعة ألمانية: تخوفات من نزوح لاجئين من ليبيا إلى أوروبا.. سر مكالمة «ماكرون» و«السيسي»

قالت إذاعة “zdf” الألمانية، من خلال تقريرها حول خشية باريس والقاهرة من التصعيد العسكري في ليبيا، إن محادثات ماكرون والسيسي حول ليبيا لكبت موجة لاجئين جديدة للقارة العجوز

وفي بلد الحرب الأهلية ، يجب أن تصبح المفاوضات بين الأطراف الليبية في النزاع ممكنة مرة أخرى ، وفقًا للرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” ونظيره المصري “عبد الفتاح السيسي، وفقا للإذاعة الألمانية.

وبحسب الإذاعة الألمانية، جاءت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الفرنسي والمصري في وقت يمكن أن تحتدم فيه الحرب الأهلية الليبية، ولاسيما بعد التدخل التركي لصالح حكومة “فايز السراج” في طرابلس.

وأوضحت الإذاعة الألمانية أن “ماكرون” لا يريد التصعيد في ليبيا خشية قدوم موجة هائلة من اللاجئين إلى أوروبا.

وأشار تقرير الإذاعة إلى أن دول الإتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا في ماسة حاجة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ولذلك هاتف الرئيس الفرنسي “ماكرون” نظيره المصري “السيسي” للحد من تأثير الميليشيات والقوات الأجنبية في ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الإذاعة الألمانية، لا تريد “إيطاليا” أيضا التصعيد في ليبيا، حيث رفض كل من وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” ونظيره المصري “سامح شكري” ، التدخل الخارجي في طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه بعد اتصال هاتفي أكد الوزيران على الحاجة إلى مزيد من العمل لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة .

وفي هذا الشأن رأت الإذاعة الألمانية أن اجتماع جامع الدول العربية الطارىء الذي طلبته مصر يهدف إلى معالجة مخاطر تصعيد قد تهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة برمتها وينعكس بالسلب على أوروبا.

وحذر الرئيس المصري “السيسي ” ونظيره الفرنسي “ماكرون” من خطر التصعيد العسكري في ليبيا. بعد مكالمة هاتفية مشتركة ، ودعا كلا الرئيسين المشاركين الدوليين في النزاع الليبي إلى توخي الحذر الشديد.