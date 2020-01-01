ابو الغيط: مجلس الجامعة العربية أجمع على رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا

ليبيا – أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنظمة أجمعت على رفض التدخلات العسكرية غير العربية في الأزمة الليبية.

أبو الغيط قال بحسب بيان صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء، إن هناك إجماع بين الدول العربية حول الموضوع، مرحبا بقرار مجلس الجامعة العربية الذي تم تبنيه خلال اجتماعهم على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وأضاف بأن قرار مجلس الجامعة تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط بحسب قناة روسيا اليوم تأكيده على أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.

وأشار أبو الغيط في ختام بيانه إلى أن القرار الصادر عن الجامعة بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.

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