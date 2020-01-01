إعلان نتائج تصويت شخصية العام “2019”

تعلن قنوات 218 اليوم الأربعاء نتائج الاستفتاء حول شخصية العام 2019 والتي أطلقتها مطلع ديسمبر الماضي والذي تنافس تحت مظلته ست شخصيات برزت أدوارها خلال العام.

وسيكون إعلان النتائج عبر برنامج البلاد الذي يبث على قناة “218NEWS” على تمام التاسعة مساء، لنتعرف معا على تصويت الشارع الليبي لشخصيات كان لها أثر واضح في إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا.

وتواصل قنوات 218 للعام الثاني على التوالي استماعها لصوت الشارع عبر صفحاتها ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي في استفتاء تحت عنوان “شخصية العام 2019”، لتوصل صوته وتكون منبرا لكل الليبيين.

وتنافس في الاستفتاء، 6 شخصيات، هي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير التعليم السابق بالوفاق عثمان عبد الجليل، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، والمفتى المعزول الصادق الغرياني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبد السلام الحاسي.

وتنتهز أسرة قنوات 218 هذه الفرصة لتهنئكم بالعام الجديد متمنية لليبيا ولليبيين عاما مليئا بالبهجة والسرور وأن يعم فيه السلام والأمن كافة ربوع البلاد.

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