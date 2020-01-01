صدور الطبعة الثالثة لـ رواية الطاحونة للروائي الليبي سالم الهنداوي

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 January, 2020

صدر مؤخرا عن دار “الشروق” الأردنية/ الفلسطينية في عمّان ورام الله، الطبعة الثالثة من رواية (الطاحونة) للروائي الليبي سالم الهنداوي.

وكانت “الطاحونة” صدرت في طبعتها الأولى في طرابلس عام 1985 وصدرت طبعتها الثانية في القاهرة عام 2008، فيما تتمحور الرواية حول حياة الفقراء والمهمشين والمستضعفين، والذين تُقام على أكتافهم القرية التي تجري فيها الأحداث، ومع ذلك يتم تغييبهم وتجاهلهم واستغلالهم من قبل صاحب السلطة «مختار القرية، والوالي» اللذين يسيطران على القرية بقوة السلاح والبطش والتخويف بالقتل، والتعتيم على ما يجري فيها من نهب أصحاب السلطة لخيراتها، إذ تشغل المواطنين بالبحث المستمر عن الماء، والسعي وراء لقمة العيش، في الوقت الذي يقوم فيه المستعمر بالبحث والتنقيب عن البترول في أرض القرية، وتقاسم خيراتها مع السلطة المحلية.

وتشير الرواية التي يغيب فيها الزمن إلى موقف سكان القرية الذين يسيطر عليهم الخوف من مواجهة السلطة التي ترعبهم بالقمع والقتل، حتى تحين لحظة كسر الخوف والتمرد على هذه السلطة بالطريقة السلمية ويتسلم الشعب قيادة شؤون حياته بنفسه.

يشار إلى أنه صدر أيضا لسالم الهنداوي خلال الأيام الماضية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت روايتين جديدتين هما “رحلة نوح الأخيرة” و”ليل بيزنطي”، إضافة إلى رصيده من الأعمال القصصية والروائية التي صدرت تباعاً لسالم الهنداوي في ليبيا وقبرص ولبنان ومصر منذ سبعينيات القرن الماضي.