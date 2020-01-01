تركيا: نتجه للتنقيب شرق المتوسط “تحت مظلة” الاتفاقية مع الوفاق

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن إجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق ستبدأ على وجه السرعة ، خلال الأشهر المقبلة.

ولفت إلى أن أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير حسب ما ذكرت وكالة الاناضول

وجاءت تصريحات دونماز الثلاثاء، خلال زيارته منشأة لتخزين الغاز، في قضاء سيلفري، بإسطنبول، حيث أجرى ، اتصالا مع طاقم سفينتي ياووز والفاتح للتنقيب اللتين تعملان في شرق البحر المتوسط.

وكان البرلمان التركي قد صادق في وقت قياسي على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي أبرمت بين أنقرة وحكومة الوفاق الشهر الماضي بعد أن تمت المصادقة على الاتفاقية المعنية بترسيم الحدود البحرية وفتح المجال في عملية التنقيب والبحث عن الطاقة في مياه المتوسط وبدأ تنفيذها في الثامن ديسمبر الماضي.

وتمت المصادقة الثانية بموافقة 269 صوتا بصدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم، مقابل 125 صوتوا بـ”لا”، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري.

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