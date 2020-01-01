انتقادات تركية لـ”صمت” الجامعة العربية عن حرب طرابلس

قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي إن تركيا اطلعت على بيان الجامعة العربية الذي يؤكد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير بأن ذلك الاتفاق يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية حسب وصفه.

وذكر أقصوي في بيانا له أن من الواضح أن الجامعة العربية، تلتزم الصمت حيال ما وصفه بـ “الهجوم على طرابلس” بدعم خارجي بخلاف الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم تتمكن (الجامعة) من اتخاذ موقف حازم إلى جانب الشرعية الدولية.

وشدد أقصوي على أن تركيا تدافع منذ البداية، عن ضرورة إيقاف الهجمات أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري شامل، من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا ، مؤكداً أن تحقيق الحل السياسي الدائم والشامل بقيادة الليبيين، لا يمكن أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم حسب وصفه.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوب الدائمين، في اجتماع طارئ عقده الثلاثاء، قد شدد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح.

وأكد مجلس الجامعة في مشروع قرار أصدره في نهاية الجلسة، على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

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