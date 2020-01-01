افتتاح عيادة للمهاجرين غير القانونيين بطرابلس

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بالتعاون مع السفارة الإيطالية بافتتاح العيادة الطبية الجديدة بكامل معداتها داخل مقر الفرع بطريق السكة.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز المكافحة أن هذه العيادة التي افتتحت بحضور رئيس فرع الجهاز وعدد من العاملين بالمركز والأطباء ستقدم خدماتها الطبية للنساء المهاجرات غير القانونيات.

وفي ظل التوترات الأمنية في العاصمة ومحيطها تزداد المخاوف من وضع المهاجرين الذين هرب أكثرهم من الحرب والاضطهاد فوجدوا أنفسهم في الوضع ذاته وربما أسوأ خصوصا مع ورود تقارير كثيرة تتحدث عن تعرض المهاجرين في ليبيا للاعتقال التعسفي في حين تحدثت تقارير أخرى عن اتهامات موجهة لحكومة الوفاق بوجود مسلحين وسيطرتهم على مراكز الإيواء.

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