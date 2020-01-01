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«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل طرابلس إلى رأس لانوف

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح بحرية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى رأس لانوف، والساحل من طبرق إلى الجبل الأخضر، سـرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج ليتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم، الأربعاء، أن الرؤية ستكون متوسطة إلى ضعيفة على طول الساحل بسبب اضطراب البحر وتساقط الأمطار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
– سقوط أمطار من حين إلى آخر، بينما تكون الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، بينما يصل ارتفاع الموج إلى 2.75 متر.
– الرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار، وتسجل درجة الحرارة 19 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
– استمرار سقوط الأمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها تصل إلى 30 عقدة على ساحل درنة.
– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يصل إلى أربعة أمتار من الغد.
– الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر وتساقط الأمطار، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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    – ونشر وحدات من شرطة المرور – وسيارات الشرطة في مركز تعبءة الوقود بالعاصمة .
    كذلك نشر وحدات من الكشافة مع الادارة العامة لحماية البيءة بحصر النواقص في الحداءق العامة وما تحتاجه من اهتمام – للمحافظة على المظهر العام للبلدية في عدة مناطق داخل العاصمة الليبية .

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