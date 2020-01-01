بينها طائرات f16..تقرير امريكي يكشف عن طلبات الوفاق العسكرية من تركيا

نشر موقع المونيتور الأمريكي، تقريرًا حول تطورات الصراع في دولة شمال أفريقيا، تناول التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقال التقرير أن “حكومة طرابلس تأمل أن تستطيع أنقرة تنفيذ آلية حوار مع روسيا تشبه ما حدث في محادثات الآستانة بشأن سوريا بحيث تمهد الطريق لمنصة دبلوماسية تكون لحكومة السراج فيها يد قوية في المفاوضات مع حفتر”.

وتابعت المونيتور الامريكية: “باختصار، بينما تستهدف الاستعدادات العسكرية في أنقرة إرسال وحدة غير مقاتلة إلى ليبيا لا تزيد عن 200 جندي ولا تتعدى دورها التدريب والتجهيز، فإن ما طلبته حكومة السراج من تركيا الأسبوع الماضي قوة عسكرية ذات أهداف قتالية كاملة تضم عناصر برية وبحرية وجوية”.

ونقل المونيتور عن مصادر أمنية تركية قولهم إن “طلبات حكومة السراج تستلزم نشر عناصر جوية تركية في ليبيا تتألف من طائرات إف 16 ونظام تحذير مبكر وتحكم بالإضافة إلى عناصر بحرية تتألف على الأقل من فرقاطة وقوارب حربية وغواصتين، بالإضافة إلى قوات برية لا تقل عن 3000 جندي وتجهيزات عسكرية أخرى”.

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