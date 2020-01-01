استمرار برودة الطقس على أغلب مناطق البلاد

طرابلس-العنوان

من المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة على غالبية مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الشمال الغربي، تكون جيدة، اليوم الأربعاء، على المنطقة من الخمس إلى سرت، وتشمل الأمطار الجيدة مناطق الجنوب الشرقى “السرير وتازربو”، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الأربعاء، على غالبية مناطق الشمال والجنوب بين 10 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز تسع درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربي والحمادة.

وتشهد مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين لآخر على غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على المنطقة من الخمس إلى سرت والدواخل.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على المناطق الساحلية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز تسع درجات الحرارة على المناطق الجبلية.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على مناطق إجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط غدا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة مئوية على غالبية المناطق.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب على غالبية المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجفرة والحمادة، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 9 و14 درجة مئوية.

وتشهد الكفرة والسرير وتازربو سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة اليوم على السرير وتازربو، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة مئوية.