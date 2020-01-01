ترحيل 124 لاجئا من جنسيات عربية وإفريقية

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجلاء 124 لاجئا من 6 دول مختلفة.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية إن هذا الترحيل هو آخر رحلة للعام الفائت من مجموع عدد كبير من الرحلات التي قامت بها المفوضية من أجل سلامة اللاجئين مؤكدا سعيها لترحيل أعداد أخرى خلال الأشهر القادمة.

وأوضح رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جان بول كافاليري أن عام 2019 كان عاماً عصيباً من حيث عمل المفوضية في ليبيا في ظل الظروف التي تشهدها منذ بدء العمليات العسكرية في إبريل الماضي.

يشار إلى أن المرحلين من المهاجرين ينحدرون من دول أريتريا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وفلسطين وإثيوبيا.

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