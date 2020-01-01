تعرف على ترتيب ليبيا في تقرير الحريات لعام 2019

أظهر تقرير مؤسسة “فريدم هاوس” الأمريكية السنوي تراجعاً ملحوظاً للحريات على مستوى العالم خلال عام 2019، فيما جاءت ليبيا في المرتبة 194 عالمياً.

واعتمد التقرير في تقييماته على عدة محاور رئيسية ضمت ضمان الحقوق السياسية والانتخابية والحريات المدنية وأداء وشفافية الحكومات وسيادة القانون في كل دولة.

وخص التقرير تونس بالذكر كمثال للدول التي شهدت ارتقاء في ترتيب الحرية، إذ صعدت من دولة (حرة جزئياً) إلى دولة “حرة” لتحتل الصدارة عربياً. مع ذلك، وعلى الرغم من كونها الدولة العربية الوحيدة “الحرة”، بحسب التقرير، تبقى تونس في المرتبة 88 عالمياً.