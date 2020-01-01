ليبيا: تعاظم التدخل الأجنبي يعقد الصراع الداخلي ويصعب إمكانية إيجاد صيغة توافقية

بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أدروغان وتلبية لحكومة الوفاق الليبية، يصوت البرلمان التركي الخميس على مذكرة من شأنها أن تجيز إرسال جنود أتراك إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس التي يرأسها فايز السراج. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من خطورة الوضع العسكري المتأزم أصلا، لتصبح ليبيا الغنية بالنفط والتي تحتل موقعا استراتيجيا على البحر المتوسط مقرا للحرب بالوكالة بين طرفي الأزمة في الداخل، والأطراف الخارجية المتعددة. ويرى محللون أن التدخل التركي والروسي ودعم مصر والإمارات للخليفة حفتر يشبه إلى حد كبير سيناريو النزاع السوري القائم.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة: يد المليشيات الخارجة عن القانون تطال أجساد المعتقلين
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
كهرباء المؤقتة تكشف عدد ساعات طرح الأحمال
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
عقب إغلاق مصنع البيلاح بسبب المخالفات.. جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق “النورس للشوكولاتة” لذات الأسباب
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
تعرف على ترتيب ليبيا في تقرير الحريات لعام 2019
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك