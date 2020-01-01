عقب إغلاق مصنع البيلاح بسبب المخالفات.. جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق “النورس للشوكولاتة” لذات الأسباب

بنغازي-العنوان

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أمس الثلاثاء، بإغلاق مصنع “النورس” للشوكولاتة بمنطقة أبوعطني في بنغازي لانعدام المعايير الصحية و عدم وجود مستندات ثبوتية وشهادات صحية للعمالة الأجانب.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن إغلاق المصنع كان لعدة أسباب يتصدرها وجود كميات كبيرة من الشوكولاتة الفاسدة وغير الصالحة وانعدام النظافة الخاصة بالمعدات وسوء استخدامها والواجب توفرها بهذه المهنة.

وأضاف مكتب الإعلام “أنه في إطار هذه الحملة المكثفة لعناصر الجهاز على المصانع والمحال التجارية في المدينة، أغلق هذا المصنع لممارسته المهنة بطرق غير شرعية وقانونية حيث تمت إحالة العاملين والمعنيين بالمصنع إلى جهات الاختصاص”.

يشار إلى الجهاز قام بإغلاق مصنع البيلاح بمنطقة أبوعطني والخاص بمنتجات المواد الغذائية المعروفة على نطاق واسع؛ بسبب سوء التخزين وبيع منتجات منتهية الصلاحية.