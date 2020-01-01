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كهرباء المؤقتة تكشف عدد ساعات طرح الأحمال

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة إن العجز المتوقع في الشبكة الكهربائية بلغ230 ميجاوات

وأوضح خليفه أنه وبحسب إدارة التحكم الشرقية فإن العجز سيسفر عن ساعات طرح للأحمال على امتداد المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء بواقع 5 الى 6 ساعات يوميا، مشيرا إلى أن هذا العجز بسبب الاختناق على دوائر نقل الطاقة والتي تنقل الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء إلى المنطقة الشرقية.

وكانت إدارة التحكم بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة قد أعلنت الخميس المنصرم، عن فصل دوائر النقل التي تنقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي إلى مناطق الشرق ما سيسفر عن ساعات طرح للأحمال على امتداد المنطقة من 4 الي 5 ساعات خلال فترة العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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