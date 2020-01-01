لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة: يد المليشيات الخارجة عن القانون تطال أجساد المعتقلين 

ترهونة 01 يناير 2020 (وال) _ ذكرت لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة إن المليشيات الخارجة عن القانون، قامت بتعذيب أحد أبناء قبيلة ترهونة جسديا، مما أظهرت آثار التعذيب بشكل ظاهر بصورة لا تليق بالأفعال الإنسانية التي حث ديننا الحنيف على حسن المعاملة وإحترام آدمية الإنسان وعدم الإستهانة بها مهما كانت الظروف والمبررات.

وطالبت اللجنة كافة المنظمات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوقوف على هذه الواقعة، والإسراع في فتح تحقيق وضبط المتهمين، تمهيدا لتقديمهم للعدالة مهما طال الأمد باعتبار إنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

وأشارت إلى أن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على (أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية).

وتابعت اللجنة إن هذه تعد جريمة غير إنسانية تطال أبناء قبيلة ترهونة، أمام صمت وسكون المنظمات وعدم الإهتمام بما يحاك لهذه المدينة، من مأمرات ومكائد من قبل حكومة السراج من حصار على المدينة وتوجيع أهلها والتعمد على عدم تزويد المدينة بالأشياء والمستلزمات الضرورية للمواطنين، ما نضع كافة المنظمات أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية ونحملهم النتائج المترتبة عن تلك أفعال.

و نوهت اللجنة كافة المنظمات إلى عدم الإستمرار في لغة الصمت.

و ناشدت اللجنة كافة المنظمات الدولية زيارة المدينة للوقوف على حجم تأثير وصلت له المدينة، من بطش وإجرام المليشيات بأفعالهم غير الإنسانية. (وال _ ترهونة) ع ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال