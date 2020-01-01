الخارجية المصرية : الأمن القومي المصري مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوفد المصري المشارك في اجتماع الجامعة العربية حول ليبيا أكد على الموقف المصري المتمثل في التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات مؤتمر برلين.

وأشار حافظ إلى أن الوفد المصري أكد أيضا حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، آخذا فى الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، حيث حذرت مصر من التحركات التركية الأخيرة على أمن ليبيا ومستقبلها، والتي تستهدف ثرواتها.

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