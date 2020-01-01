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الكتيبة 127 تحرز تقدمات مهمة في محور عين زارة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أحرزت عناصر الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تقدمات مهمة في محور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وكشف مصدر مسؤول بالكتيبة، أن قوات المشاة تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة كانت تابعة لقوات الوفاق، وتمكنت من تحصين والمواقع التي تمت السيطرة عليها في وقت سابق، ووضعت خطوط دفاعتها في نقاط متقدمة.

يشار إلى أن الكتيبة 127 من أولى الكتائب النظامية التي تأسست في العاصمة طرابلس، وانضمت للقوات المسلحة، وشاركت في العديد من العمليات العسكرية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، حيث شاركت في تحرير الموانئ النفطية، ومدينة بنغازي، ثم انتقلت إلى الجنوب وهي أول الكتائب التي دخلت الجفرة أثناء تحريرها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انظر وقارن بين تصريحات الشرفاء المنطقية والواقعية وبين تصريحات المدني الكارثية 10000 قتيل !! ومنهم روس !! غير شني الله غالب الجيش يكثف في الهجوم بالأسلحة الليزرية في حالة سقوط الروس!! وفي الحالات الثانية لا يكثف الهجوم؟ معنى هذا يا مدني يا حمار ان قوتكم مبنية على إرخاء وتسامحه معكم وليس لكم قوة كافية على رد هجماته في حالة الهجوم المكثف ! لا سيما في حدث مهم كما تدعي انت وهو الحصول على جثت روس!! يعني تصريحات اطفال يشاهدون افلام كرتون !! وقارن ايها المنصف بين تصريحات الجيش المنطقية وبين تصريحات الاطفال ثم قارن ايضا بين تقدمات الجيش البطيئة حتى ان بعض البلهاء يعيير بذلك ! يظن انها عيب على الجيش وهي في الحقيقة مزية ومنقبة يمدح بها الجيش..
    راجعوا انفسكم ولا تكونوا اغبياء!

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  • يا شخشي يا حقير يا قرامطة سوف ترون قوتنا الحقيقية
    يجب على اهل طرابلس جميعا رجالا ونساءا صغارا وكبارا تلاميذ في المدارس والجامعات او عجائز وشيوخ في دار المسنين يجب عليهم جميعا ان يخرجوا بالاسلحة والرشاشات والقنابل اليدوية لتدمير ارتال وكتائب جيش المتمرد قبل فوات الإوان

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  • اللهم انصر الجيش العربى الليبى على كل اعدائة .. مش معقول بجد واللة من كل الجنسيات يحاربو فى الجيش و مازال ثابت و صامد صمود الجبال .. مرتزقة تشاديين على سودانين على سوريين على برتغاليين او امريكان على عثمانيين اية دة مش ممكن .. دة لو جيش بلد تانية كان زمانة اتمسح م الوجود .. والله الشعب الليبى لابد انه يشعر بالفخر لوجود هولاء الابطال اللذين يحمونهم و لا يخشون الا الله و باقل و اقدم واضعف الامكانات يواجهون الموت بكل شجاعة فداء لليبيا و للشعب الليبى .. هنيئا لمن نال منكم الشهادة و تحية اجلال و اعزاز و تقدير لكل فرد من الجيش من اصغر عسكرى حتى قائدكم العام المنتصر باذن الله سيادة المشير خليفة حفتر

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  • طارق الحاج عمر
    اما انك تحلم أو أنك أغبى من كندرتك يامقمل كل الناس في طرابلس سوف يقفو بجانب جيشنا المغوار وسوف يخرجون لا لتدمير الجيش يامقمل بل لضرب المشافشين امثالك

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