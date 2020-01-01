الكتيبة 127 تحرز تقدمات مهمة في محور عين زارة

أحرزت عناصر الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، تقدمات مهمة في محور عين زارة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وكشف مصدر مسؤول بالكتيبة، أن قوات المشاة تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة كانت تابعة لقوات الوفاق، وتمكنت من تحصين والمواقع التي تمت السيطرة عليها في وقت سابق، ووضعت خطوط دفاعتها في نقاط متقدمة.

يشار إلى أن الكتيبة 127 من أولى الكتائب النظامية التي تأسست في العاصمة طرابلس، وانضمت للقوات المسلحة، وشاركت في العديد من العمليات العسكرية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، حيث شاركت في تحرير الموانئ النفطية، ومدينة بنغازي، ثم انتقلت إلى الجنوب وهي أول الكتائب التي دخلت الجفرة أثناء تحريرها.