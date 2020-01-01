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المعارضة التركية تتأهب ضد قرار إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

إسطنبول-العنوان

تتأهب المعارضة التركية للضغط ضد قرار برلماني مرتقب في جلسة غد، الخميس، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وقالت قناة الغد الإخبارية أن المعارضة تملك أدوات تستند إليها في مخاطبة الشعب التركي حول خطورة قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضافت، “إن حزب العدالة والتنمية التركي يملك ما يقارب 290 مقعدا داخل البرلمان، كما أنه يضمن أصوات حزب الحركة القومية، الذي يملك 49 مقعدا، ما يرجح كفة الحزب الحاكم في القدرة على تمرير مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات إلى ليبيا”.

وأكدت أن مقاطعة المعارضة لجلسة البرلمان لن تؤثر على مسار التصديق على القرار، مشيرة إلى أن حزب الشعب الجمهوري تراجع عن المقاطعة واختار المشاركة في جلسة غد لإيضاح موقفه عبر التصويت.

المصدر-وكالات

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • على حزب الشعب ان يوضح لخرفان البرلمان التركى ان الطلب المرسل من نصاب لا يملك القرار طبقا لاتفاق الصخيرات وبالتالى باطل من الناحية القانونية ولهذا فان دول العالم كله ستواجه اى عدوان تركى على الشعب الليبى كما واجهت غزو صدام للكويت ثم اسقطته فى العراق واليوم يسترج ترامب الاحمق اردوغان الذى يتصور انه سينهب نفط ليبيا فى ظل وجود الامريكان فى اليونان جاهزين لاخذ الفريسة كما فعلوا فى سوريا سيطروا على النفط وفى ليبيا سيجدوا المبرر لاحتلال النفط الليبى بحجة منع وصوله للارهابيين الذين ارسلهم اردوغان الى ليبيا واضح ان ترامب يستغل اردوغان كلب صيد فى كل مرة ثم يتدخل ويقش اسم على مسمى ترامب الولد القشاش فى الكوتشينة

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