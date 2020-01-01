المعارضة التركية تتأهب ضد قرار إرسال قوات إلى ليبيا

إسطنبول-العنوان

تتأهب المعارضة التركية للضغط ضد قرار برلماني مرتقب في جلسة غد، الخميس، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وقالت قناة الغد الإخبارية أن المعارضة تملك أدوات تستند إليها في مخاطبة الشعب التركي حول خطورة قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

وأضافت، “إن حزب العدالة والتنمية التركي يملك ما يقارب 290 مقعدا داخل البرلمان، كما أنه يضمن أصوات حزب الحركة القومية، الذي يملك 49 مقعدا، ما يرجح كفة الحزب الحاكم في القدرة على تمرير مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات إلى ليبيا”.

وأكدت أن مقاطعة المعارضة لجلسة البرلمان لن تؤثر على مسار التصديق على القرار، مشيرة إلى أن حزب الشعب الجمهوري تراجع عن المقاطعة واختار المشاركة في جلسة غد لإيضاح موقفه عبر التصويت.

المصدر-وكالات