جلسة الجامعة العربية محور لقاء معيتيق مع سيالة

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاربعاء، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، لاستعراض آخر مستجدات جلسة جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين غير الدائمين في دورته غير العادية التي انعقدت أمس الثلاثاء في مقر الامانة العامة بالقاهرة.

وأكد معيتيق، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ترحيب المجلس بموقف الجامعة العربية، ودعم الجامعة للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

من جهته، أكد سيالة تواصله مع وزراء خارجية دول المغرب العربي والدول العربية، بشأن عدم التعامل مع الأجسام التي لم تنبثق عن اتفاق الصخيرات.