مديرية أمن ترهونة تستقبل الدّفعة الثّانية من المنتسبين الجدد

ترهونة 01 يناير 2020 (وال) _ بدأ قسم التدريب بمديرية أمن ترهونة،الإثنين الماضي، في استقبال الدفعة الثانية من المنتسبين الجدد التابعين للمديرية، في دورة تدريبية تنشيطية، وذلك بمركز تدريب ترهونة.

هذا و يأتي ذلك في إطار زيادة العناصر المؤهل القادرة على بسط الأمن والأمان في كافة أنحاء مناطق المدينة.

يشار إلى أن الظهور الأمني بانتشار الأفراد المتدربين بكفاءة وانضباطية عالية أصبح واضحا أمام المواطنين بمدينة ترهونة، من خلال تخريج الدفعة الأولى.

و الجدير بالذكر إنه لزيادة الفعلية تم البدء في استقبال الدفعة الثانية، لخوضهم التدريبات بمهارة عالية من خلال تواجد مدربين قادرين على تعبئتهم بالتوعية الأمنية والجهزية العالية من الانضباط واللياقه بدنية. (وال _ ترهونة) ع ع / ه ع

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