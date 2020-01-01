في اتصال هاتفي أجراه مع جنوده.. أردوغان: نحن بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط

إسطنبول-العنوان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربًأ عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك في العام 2020 كما كان في 2019، وفق وكالة الأناضول التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع الجنود العاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد؛ لتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد.

وكان حاضرًا مع الجنود وقت الاتصال كل من وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، والقائد العام لقوات الدرك، عارف جتين، ووالي هكاري، إدريس آق بييق، وقائد قوات الدرك بالولاية، نوري أوزترك.

وتحدث أردوغان، مع وزير الداخلية، الذي قدم له معلومات حول مهام تلك القوات، وبعدها تحدث أردوغان مع الجنود عبر مبكر الصوت بالهاتف.

وذكر أردوغان في حديثه “ها هو قد انتهى العام 2019، ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا، وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر. وخير مثال على ذلك عملية نبع السلام التي استطاعوا من خلالها، كما هو معلوم للجميع، تضييق الخناق على الإرهابيين هناك (في سوريا)”.

وتابع أردوغان قائلا “وها نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس (1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم”.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، اللتين قُبلتا باستياء من مصر واليونان وقبرص.

المصدر-وكالات