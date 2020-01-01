الأمم المتحدة : سنطلب 115 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

أكدت الأمم المتحدة أنها ستطلب مئة وخمسة عشر مليون دولار عام ألفين وعشرين ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ليبيا، وذلك لتقديم المساعدة لنحو ثلاثمئة واثنين وأربعين ألف شخص.

وأفاد بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بمواصلة الأمم المتحدة وشركائها تقديم الدعم بما فيه الطعام والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين، مشيرا إلى أن نحو ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص حصلوا على الطعام والمواد غير الغذائية، في حين سيحصل ألفان وخمسمئة شخص على المساعدات في الأيام القليلة القادمة.

ولفت إلى أن أحد عشر مرفقا صحيا حصل على المستلزمات الطبية، من بينها التجهيزات المتعلقة بالصدمات والجراحة.

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