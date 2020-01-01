العباني لـ الجامعة العربية: انتبهوا لمصلحة العرب

دعا عضو مجلس النواب محمد العباني، جامعة الدول العربية إلى الانتباه لـ “مصلحة العرب”، بما في ذلك ليبيا.

وقال العباني، “الجامعة العربية أذكركم بأن الشعب الليبي الذي أسس دولته سنة 1951م. كان أحد مؤسسي جامعتكم هذه، فلا تكونون ملكيون أكثر من الملك نفسه، وتحشرون تفكيركم في الصندوق، الشعب الليبي لم يشرعن اتفاق الصخيرات، ومجلس نوابه لم يمنح الثقة للحكومة المنبثقة عنه، وليكن معلوما لديكم أن الشعب الليبي يستهجن تجاهلكم لإرادته وللهجمة الإمبريالية ضده، والتي وصلت إلى احتلال أرضه ومياهه وأجواءه، من قبل الأتراك الذين فرضوا الجهل والمرض والتخلف لأكثر من أربعة قرون على دولكم المكونة لهذه الجامعة، اتفاق الصخيرات المفروض علينا بموجب قرار مجلس الأمن الظالم رقم 2250، والذي لم نشرعه بعد، هو سبب البلاء والمعاناة، حيث أن المجلس الرئاسي المنبثق عنه، يتطاول على شعبنا ويستقوي بعدونا التاريخ على قهر إرادتنا وتدمير بلادنا ورهنها لعدونا وعدو الأمة العربية، إنكم جامعة العرب، فانتبهوا لمصلحة العرب، ليبيا أحد أقطار الأمة العربية التي تتعرض لالتهام الترك، ولكم في الإسكندرونة والأراضي العربية الأخرى التي إقتضمتها تركيا آية يا جامعة العرب، الترك يعيدون بناء إمبراطوريتهم، وتتويج الإرهابي أردوغان سلطانا لها، ليبيا هي البداية، وأنتم لن تكونون في منأى عن سفاهة الأتراك وأحلامهم، استيقظوا من سباتكم يا أعضاء الجامعة قبل أن تصبح غير عربية، فإننا نعول عليكم”، بحسب تعبيره.