«مكافحة المخدرات» أجدابيا يضبط 47 ألف قرص ترامادول

قبض أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، على أحد تجار المخدرات وبحوزته 47 ألف قرص ترامادول.

وجاء ذلك بعدما وردت معلومات إلى الفرع بأن المتهم يجلب المخدرات من مدينة سبها، بغرض بيعها في طبرق، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في عدة مدن من توجيه ضربات قوية لأوكار بيع المخدرات، إذ ألقى أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي امتهن الاتجار في المخدرات بمصيف النيروز، مطلع الشهر الماضي، وعثر بحوزتهم على 61 قطعة حشيش، وسبعة أشرطة «ترامادول»، وكميات من أقراص «بترل».

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