وزير الطاقة التركي: سنبدأ التنقيب بالبحر المتوسط قريباً وفق الاتفاق الأخير مع حكومة السراج

ليبيا – قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن اجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع حكومة السراج ستبدأ في الأشهر المقبلة.

دونماز وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء خلال زيارته منشأة لتخزين الغاز في قضاء سيلفري باسطنبول حيث أجرى الوزير اتصالا مع طاقم سفينتي ياووز والفاتح للتنقيب اللتين تعملان في شرق البحر المتوسط أكد على تمسك تركيا بحقوقها وحقوق الاتراك القبارصة في شرق المتوسط.

ولفت إلى أن أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة دون أي تأخير.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية أشار إلى أن اجراءات الترخيص بشأن المناطق في إطار مذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع حكومة السراج ستبدأ على وجه السرعة في الأشهر المقبلة.

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