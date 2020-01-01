الرئاسة التركية: هناك رغبة عند البعض داخل تركيا لإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

ليبيا – نفى مصدر خاص من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية مناقشة إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا في أروقة صناعة القرار داخل قصر الجمهورية بأنقرة بعد ظهور مقاطع تؤكد تواجدهم فعلاً بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

المصدر وفي تصريح خاص لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء قال:” ربما يكون هناك رغبة عند البعض داخل تركيا لإرسال مقاتلين سوريين حاربوا مع الجيش التركي ضد المنظمات الإرهابية في شمال سوريا لكن لا يوجد حاليا قرار في هذا الاتجاه ولم تطرح هذه المسألة في الاجتماعات الحكومية التي انعقدت لأجل تداول الملف الليبي”.

ولفت إلى أنهم يتوقعون تمرير قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الجلسة الطارئة التي يعقدها البرلمان غد الخميس،مشيرا إلى عدم وجود قرار نهائي بحجم القوات والعتاد الذي سيجري إرساله إلى هناك.

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