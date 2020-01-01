الداخلية الإيطالية : انخفاض أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا إلى النصف

أفادت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الإيطالية أمس بأن أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال عام ألفين وتسعة عشر انخفضت إلى النصف مقارنة بعام ألفين وثمانية عشر.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن الداخلية قولها إن أحد عشر ألفا وأربعمئة وواحدا وسبعين مهاجرا وصلوا السواحل الإيطالية عام ألفين وتسعة عشر، بنسبة واحد وخمسين بالمئة أقل من عام ألفين وثمانية عشر عندما وصل عددهم إلى ثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمئة وسبعين مهاجرا.

ووفق بيانات العام المنقضي فقد تم تسجيل ذروة تدفقات المهاجرين في سبتمبر عندما وصل ألفان وأربعمئة وثمانية وتسعون مهاجرا إلى إيطاليا.

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