السفير الأمريكي: ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي لتحقيق السلام والإستقرار في البلاد

ليبيا – هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الثلاثاء الشعب الليبي بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الليبيين.

نورلاند وفي خطابه الموجه للشعب الليبي الذي نشرته السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أمس الثلاثاء قال:”في هذه المناسبة وفي ظل الأوقات الصعبة التي يواجهها كثير من الليبيين حاليًا فإنّ رسالتي إليكم هي أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانبكم وإلى جانب الشعب الليبي في سعيكم لتحقيق السلام والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وأضاف:” تتركز جهود البعثة الأمريكية على هذا الهدف ونحن على استعداد للعمل مع جميع القادة الليبيين والمواطنين الذين ما يزالون ملتزمين بإنهاء القتال في طرابلس ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

السفير الأمريكي إختتم خطابه بالقول:”لا يزال أمامنا الكثير من العمل لكنّني واثق من أنّ ليبيا معًا ومن خلال دعم المجتمع الدولي ستكون قادرة على رسم طريقها نحو الاستقرار والوحدة وأتمنى لكم السلام والازدهار في العام الجديد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية