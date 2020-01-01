الشماخي: كيل الجامعة العربية بمكيالين يدفعنا للتفكير في جدوى الإستمرار والبقاء تحت مظلتها

ليبيا – قال مندوب المجلس الرئاسي بالجامعة العربية صالح الشماخي إن كيل الجامعة العربية بمكيالين فيما يتعلق بالأزمة الليبية يدفع للتفكير في جدوى الاستمرار والبقاء تحت مظلتها وهل بالفعل هي البيت العربي الكبير.

الشماخي ذو الاصول الأمازيغية تساءل بحسب المكتب الاعلامي لخارجية الوفاق :”أين كانت الجامعة العربية عندما حذرنا من استجلاب المعتدي للمرتزقة الروس والجنجاويد السودانيين وغيرهم” حسب زعمه .

وأضاف بأنه يسمع حديثا عن رفض التدخلات الخارجية وهو شيء جيد من حيث المبدأ ولكن عند الخوض في التفاصيل نجد تدخلات الدول الداعمة لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) لا يشملها تصنيفهم الذي وصفه بـ”الفج” بل يعتبرونها جائزة.

وتابع ادعاءاته قائلا :” تعلمون جميعًا حجم الدعم المتطور الذي يتلقاه حفتر وكل ذلك مسجل لدينا بالأسماء والأرقام والشعب الليبي لن ينس من تسبب في هدر دماء أبنائه ونحن نعلم أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان لم تع الدرس ولم تفهم أن مصالحها مع ليبيا لن تتحق إلا بإقامة دولة مدنية ديمقراطية” حسب .

الشماخي رأى أن الجامعة العربية طيلة تسعة أشهر تغط في سبات عميق وهي فترة شهدت ارتكاب من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) كافة أنواع الجرائم على حد زعمه.

وأبدى المندوب استغرابه الشديد من الاستجابة السريعة لعقد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية وعدم تلبيتها لطلب حكومة الوفاق رغم أنها الدولة المعنية.

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