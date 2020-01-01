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أردوغان: إرسال جنود إلى ليبيا ضمان لحقوقنا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة إلى جنود الدرك في مدينة هكاري بمناسبة حلول العام الجديد وبقرب إرسال أول دفعة من الجنود الأتراك إلى ليبيا.

وقال أردوغان خلال الكلمة التي جاءت عبر اتصال هاتفي إن الجنود الأتراك من الجيش والشرطة يسطرون ملاحم بطولية برا وبحرا وجوا بالتزامن مع الخطوة التي تم اتخاذها لضمان حقوق تركيا في شرق المتوسط – حسب وصفه- ملمحاً إلى الجنود الأتراك الذين سيتم إرسالهم إلى ليبيا ضمن الاتفاقية العسكرية والبحرية الموقعة مع حكومة الوفاق.

وتُسابق أنقرة الزمن لتفويض إرسال جنود إلى ليبيا، دعما للتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، رغم بعض الأحزاب التركية للتدخل العسكري في ليبيا، وتحذيرهم من تكرار سيناريو سوريا.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان التركي على مذكرة مشروع إرسال قوات إلى ليبيا يوم الخميس المقبل في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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