قيادي بالمعارضة السورية: يجري التحضير في تركيا لإرسال دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى ليبيا

ليبيا – أكد قيادي سوري في ما يسمى “الجيش الوطني” التابع للمعارضة السورية المدعومة من تركيا رفض الكشف عن اسمه أن الجانب التركي ترك موضوع الذهاب إلى ليبيا كيفياً أي لمن يرغب من الفصائل والعناصر بالذهاب إلى ليبيا.

القيادي أوضح في تصريح لقناة “العربية” اليوم الأربعاء أن اجتماعاً جرى في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا الأسبوع الماضي ضم وفداً من قادة ما يسمى بـ”الجيش الوطني” ومسؤولين أمنيين أتراك ناقش إرسال عناصر من الفصائل السورية المعارضة إلى ليبيا للمشاركة في القتال لجانب قوات حكومة الوفاق التي يتزعمها فائز السراج.

وأكد أن دفعة أولى من المقاتلين ذهبت بالفعل إلى ليبيا وقوامها 300 عنصر من فصائل صقور الشمال والسلطان مراد ولواء المعتصم وهي الفصائل التي تحمست لإرسال مقاتليها إلى ليبيا في مقابل اعتراض قياديين آخرين من فصائل الجيش الوطني، لافتاً إلى أن دفعة ثانية يجري التحضير لإرسالها وقوامها بين 250 و300 عنصر.

القيادي نفى وجود مراكز تجنيد في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في مناطق درع الفرات وعفرين واكتفى بالقول إن الأتراك تركوا موضوع ذهاب عناصر الفصائل السورية العسكرية إلى قرار قيادات تلك الفصائل، بحسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية