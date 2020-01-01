الثني يطلع على خطة وزارة العمل للعام 2020

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، يوم أمس خلال اجتماع مع وزير العمل مسعود صوة خطة الوزارة للعام الجديد، الذي أعلنه مجلس الوزراء عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.

وناقش الاجتماع آليات التدريب الذي ستنتهجها الوزارة للنهوض بقطاعات الدولة، إضافة إلى دورات التأهيل للحرف والمهن اليدوية لإطلاقها في القطاع الخاص بما يوفر فرص العمل للجميع.

وشدد وزير العمل على ضرورة التعجيل بتشكيل لجنة عليا للتدريب وفق القوانين على أن تتواصل مع كافة القطاعات العامة لإعداد احتياجاتها التدريبية، بالإضافة إلى حصر كافة الباحثين عن عمل استعدادا لتدريبهم.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في أول اجتماع له بديوان رئاسته الجديد ببنغازي عام ألفين وعشرين عاما للتدريب والتطوير في ليبيا، ويشمل البرنامج المؤسسات العامة والباحثين عن عمل بمشاركة القطاع الخاص في مجال التدريب.

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