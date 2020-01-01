اخبار ليبيا الان

نائب أردوغان: نأمل بأن تؤدي خطوة ارسال قواتنا إلى ليبيا دورا رادعا وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة

تم النشر منذُ يومين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن أنقرة أفشلت جميع المخططات التي كانت تريد إقصاءها في شرق المتوسط، مشددا على أن هدف بلاده في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط ما وصفها بـ”المكائد” التي تستهدفها.

أوقطاي وخلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة “الأناضول” في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:” مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد”، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازمة.

وأكد أن محتوى مذكرة التفويض لإرسال جنود إلى ليبيا يتيح كل شيء بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري، معربا عن أمله أن يؤدي ذلك دورا رادعا وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح.

 وشدد نائب الرئيس التركي أن الاتفاق مع ليبيا يصب في مصلحة المنطقة أيضا وهو مشروع سلام، متابعا: “أخاطب من يسألوننا ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا”.

أوقطاي إختتم تصريحه بالقول:”أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا”، موضحا أن أي خطة بدون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نفس غباوة سيدك الاحمق اردوغان الذى ينتظره مصير صدام الذى طمع فى الكويت بضوء اخضر امريكى الى ان اسقطه الامريكان ويدفعوا الثمن الان بعد هيمنة ايران وغدا سنرى بعد استدراج اردوغان للمستنقع الليبى تدخل امريكى مباشر للسيطرة على منابع النفط كما حدث فى سوريا طمع اردوغان فى النفط فسبقه الامريكان وتركوا للروس قواعدهم العسكرية فماذا اتفق الامريكان مع الروس فى ليبيا فالامريكان جاهزون فى اليونان بقواعد عسكرية جديدة وتغريدة من ترامب تكفى لكسر انف اردوغان الجبان ويكفى ان يجمد ارصدة اردوغان فى كل مكان الذى جمعها من زمان ومال الكنزى للنزهى

    رد