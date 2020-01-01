للتشويش على وجود مرتزقة سوريين بمحاور طرابلس .. عمليات أجدابيا تحذر من انتشار صفحات مزورة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات أجدابيا التابعة لقوات الجيش الوطني، عقيلة الصابر، من انتشار الصفحات المزورة التي تنسب أخبارا غير صحيحة لهم.

الصابر قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن خبث جماعة الإخوان المسلمين جعلهم يدشنون صفحات مزورة على مواقع التواصل لضرب مصداقية إعلام القوات المسلحة والتشويش على تواجد مرتزقة سوريين في محاور طرابلس.

الصابر شارك، في تدوينته، صفحة تحمل اسم “شعبة الإعلام الحربي” نشرت فيديو بعنوان “التحقيقات والاعترافات الأولية للإرهابي السوري أبو أحمد خالد السوري والذي تم القبض عليه يقاتل غلى جانب قوات حكومة الوفاق بمحاور طريق المطار”، وعلق عليها قائلا: “نرجو الانتباه صفحه مزورة واعترافات مزورة والصفحة لا تتبع الاعلام الحربي ونرجو الانتباه بارك الله فيكم”.

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