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الرئيس التونسي يدعو الليبيين للانتقال من الشرعیة الدولیة إلى الشرعیة “الليبية – الليبية”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الشعب الليبي والأطراف الفاعلة في ليبيا إلى العمل نحو الانتقال من الشرعیة الدولیة إلى ما أسماها بـ”الشرعیة الليبية – الليبية”، التي تعبر عن إرادة الشعب اللیبي بعیدا عن العنف وإراقة الدماء، وفق قوله.

وأكد سعيّد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة نهاية السنة الميلادية ليل الأربعاء، أن الليبيين أشقاء التونسيين وما يؤذيهم يؤذي التونسيين أيضا، قائلا: إن “اللیبیین أشقاؤنا وما یؤذیهم یؤذینا، وما یفرحهم یفرحنا”.

وفي معرض حديثه عن مبادرته السياسية لحل الأزمة الليبية، أشار إلى أنها تقوم على جمع الفرقاء في البلد الجار على كلمة سواء، لكنه لم يفصح سعيد عن محاورها، مشددا على ضرورة اعتماد القانون بدل السلاح للتوصل إلى حل في ليبيا، حسب قوله.

وأضاف قيس سعيد: “قد يكتب لهذه المبادرة النجاح أو بعض النجاح وقد تتعثر، لكن ستبقى تونس ثابتة على نفس المبادئ، فالمرجع هو القانون، وليس أزيز الطائرات وطلقات المدافع وزخات الرصاص”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن مبادرة “إعلان تونس للسّلام”، لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وذلك عقب استقباله بقصر قرطاج في 23 ديسمبر الماضي، مجموعة من النّخب اللّيبيّة من مختلف المكوّنات الاجتماعيّة والطّيف السّياسي اللّيبي في إطار “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”.

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  • أبدا أبدا يا قيس سعيد لا شرعية إلا دولية ، ولا نريد شرعية ليبية ليبية نحن انقلبنا على البرلمان الذي انتخبه الليبيين لأنه منتخب من الليبيين ، ورضينا بحكومة الوفاق لأنها منتخبة من الامم المتحدة ولا يهم المهم أنها معترف بها دوليا ولا نريد غيرها بل نريد السراج بعينه اما حكومة الوفاق فقد انتهت ولا تهمنا مادام ان السراج موجود ولا لجيش المتمرد حفتر ولا للقرامطة ولا لما اختاره الشعب
    الشرعية الشرعية فقط

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