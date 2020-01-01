إذاعة فرنسية: الإرهابي “بلحاج” وسيط “أردوغان” لنقل المرتزقة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت إذاعة “إر.إف.إي” الفرنسية، أن الإرهابي المقيم في تركيا “عبدالحكيم بلحاج”، هو وسيط الرئيس التركي رجب أردوغان، لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، موضحة أن أنقرة تهدف إلى إثارة الفوضى في ليبيا تمهيدا لغزوها، حسب وصفها .

وأفادت صحيفة السعودية نيوز 365، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بأن الإذاعة الفرنسية قال إن تركيا نقلت المرتزقة السوريين عبر الخطوط الجوية التي يمتلكها بلحاج، مشيرة إلى تزايد التقارير عن وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، كما ظهرت مقاطع فيديو، توثق وجود تلك المليشيا في طرابلس، لمساندة حكومة الوفاق، التي فشلت في إحراز تقدم أمام قوات الجيش الوطني .

وذكرت الإذاعة الفرنسية، بحسب “السعودية نيوز 365″، أنه تم رصد تحركات مكثفة لمقاتلين قادمين من تركيا عبر مطار معيتيقة في رحلات غير مسجلة، موضحة أن أحد المسلحين ظهر في أحد مقاطع الفيديو بلهجة سورية، قائلا: “لقد جئنا للدفاع عن الإسلام في ليبيا، نحن الجيش الحر”، في إشارة إلى الجيش السوري الحر.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصادر قولهم، إن شركة الخطوط الجوية الليبية “أفريقيا أيرلينس”، و”الأجنحة”، التي يملكها الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، نقلا هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة المليشيات الإرهابية، الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، مؤكدة أنه ما بين “الجمعة والأحد”، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

ورغم إنكار حكومة الوفاق، وجود المقاتلين السوريين في ليبيا، زاعمة أن الفيديو تم تصويره في الرقة بسوريا، إلا أن منظمة حقوقية وممثلي المجتمع المدني الليبي، أثبتوا صحة الفيديو وأنه تم تصويره في ليبيا بالقرب من معسكر “التكبالي” العسكري، وفقا للصحيفة السعودية.

كما تواصلت الإذاعة مع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، الذي أكد أن 500 مسلح سوري على الأقل موجودون في ليبيا بالفعل، موضحاً أنه تم نقل ألف آخرين إلى تركيا استعداداً لمشاركتهم ضمن القوات التركية المقرر إرسالها لطرابلس، وأوضح أن هناك مكاتب تسجيل مفتوحة للمقاتلين الراغبين في الذهاب للقتال في ليبيا والمناطق الخاضعة للاحتلال التركي في شمال سوريا، وتحديداً في عفرين.

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