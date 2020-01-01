برلمانية ايطالية: الأوضاع في ليبيا مرآة فشل حكومتنا في السياسة الخارجية

ليبيا – وصفت رئيسة أعضاء حزب فورتسا إيتاليا في مجلس الشيوخ أنّا ماريا بيرنيني تدهور الاوضاع في ليبيا بأنها مرآة فشل حكومة بلادها في السياسة الخارجية.

رئيس أعضاء حزب فورتسا وفي تصريح صحفي نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء قالت:” ليبيا دولة استراتيجية بالنسبة لمصالحنا الوطنية من قطاع الطاقة إلى تدفقات الهجرة والتهديد الإرهابي أصبحت الآن أرض فتوحات لروسيا وتركيا وكذلك للجهاديين والمرتزقة من كل مكان”.

وأشارت القيادية في الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني إلى أن زيارة وزير الخارجية دي مايو الأخيرة إلى ليبيا نهاية تأثير بلادها في منطقة حيوية لأمنهم القومي.

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