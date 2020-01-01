مسؤول مصري سابق: التدخل التركي من شأنه عرقلة أي جهود تصل بالأزمة الليبية إلى بر الأمان

ليبيا – أكَّد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب وزير الخارجية سامح شكري يقومان باتصالات دبلوماسية عالية المستوى من أجل حشد تأييد دولي للموقف المصري وهذا دور مهم بخاصة أن الضغط الدولي قد يكون له تأثير مباشر على الموقف التركي.

العرابي أشار في تصريح لصحيفة “البيان” أمس الثلاثاء إلى أن العالم أصبح لديه إدراك جيد لرفض مصر للتواجد التركي على أرض ليبيا وأن مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى حل سياسي إلا أن التدخل التركي من شأنه عرقلة أي جهود تصل بالأزمة الليبية إلى بر الأمان.

ولفت العرابي إلى أن ما يجري هناك هو نوع من أنواع الحروب بالوكالة بخاصة أن الأتراك ليست لديهم الشجاعة لإرسال قوات تركية إلى ليبيا وإنما سيكون هناك استخدام للمرتزقة من أجل تنفيذ الأهداف التركية.

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