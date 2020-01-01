السعيدي: تركيا تريد موطئ قدم في ليبيا طمعا في خيراتها والتحكم بها

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن تركيا لن ترسل جنودا نظاميين إلى ليبيا بسبب عدم رضا عدة دول وتنديدها بهذه الخطوة الخطيرة التي تعد تهديدا إقليميا لها.

السعيدي وفي تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية”اليوم الأربعاء قال إن تركيا أرسلت 300 مقاتل من الجيش السوري الحر إلى طرابلس وتحاول أن تدعم حكومة الوفاق بمقاتلين مرتزقة لصد قوات القيادة العامة.

وأكد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم حكومة الوفاق منذ سنوات بإرسال المدرعات والأسلحة والضباط الأتراك الذين يعملون في غرف العمليات وتسيير الطائرات بدون طيار.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن تركيا تريد إغراق ليبيا بالسلاح من أجل أن يكون لها موطئ قدم للتحكم في سياسة ليبيا ومقدراتها وطمعا في خيراتها الوطنية.

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