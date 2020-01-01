قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية: في حال نزول قوات تركية في ليبيا سنكون بالصفوف الاولى لمواجهتها

ليبيا – عقدت قبائل مصراتة في المنطقة الشرقية إجتماع طارئ بمدينة بنغازي أعلنت فيه انحيازها للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وقالت إنها ستكون “ضمن صفوفه الأولى لكسر شوكة الغدر والخيانة وضد من يحاول النيل من أمن وسلامة ليبيا”.

عبد الرؤوف الخضر أحد منسقي اجتماع قبائل مصراتة أكد في اتصال هاتفي لـ”اندبندنت عربية” اليوم الأربعاء أن الاجتماع شارك فيه 30 شيخاً يمثل كل منهم قبيلة بجانب منسق عن الشباب من كل قبيلة، موضحاً أن موقفهم ثابت بشأن دعم القوات المسلحة وتحرير كامل تراب ليبيا في حربها ضد جماعة الإخوان.

وتابع الخضر:” في حالة نزول أي قوات تركية غازية في ليبيا سنواجهها، لأن هذا يعتبر عدواناً”، مضيفاً “لن نسمح لتركيا بتدخلها في ليبيا بزعم وجود مليون تركي في بلادنا”.

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