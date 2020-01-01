شاهد.. لحظة خروج ارتال الكتيبه 210 الى محاور العاصمة طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الثلاثاء ،فيديو يظهر لحظة خروج ارتال الكتيبه 210 الى محاور العاصمة طرابلس ،في وقت اندلعت فيه اشتباكات عنيفة في محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الاشتباكات المسلحة تدور رحاها في خط 6 و خط 8 بإتجاه جزيرة الأرصاد، مشيرة إلى تقدم للقوات المسلحة بخُطيً ثابته، حسب وصفها. وكانت اشتباكات قوية اندلعت مساء امس في ذات المنطقة كما شهدت محاور متفرقة استمرار الاشتباكات العنيفة منذ اعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لساعة الصفر وبدء القوات التقدم نحو قلب العاصمة.

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