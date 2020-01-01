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شاهد.. لحظة خروج ارتال الكتيبه 210 الى محاور العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الثلاثاء ،فيديو يظهر لحظة خروج ارتال الكتيبه 210 الى محاور العاصمة طرابلس ،في وقت اندلعت فيه اشتباكات عنيفة في محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن الاشتباكات المسلحة تدور رحاها في خط 6 و خط 8 بإتجاه جزيرة الأرصاد، مشيرة إلى تقدم للقوات المسلحة بخُطيً ثابته، حسب وصفها.

وكانت اشتباكات قوية اندلعت مساء امس في ذات المنطقة كما شهدت محاور متفرقة استمرار الاشتباكات العنيفة منذ اعلان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لساعة الصفر وبدء القوات التقدم نحو قلب العاصمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ربنا ينصر الجيش الوطنى على الخوان خوارج العصر شر خلق الله كما نصرهم فى درنة وبنغازى ومصر والسودان وليبيا الان نسجد لله شكرا على ما تحقق

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  • مهما فعلتم ومهما قاتلتم وجمعتم من قوة وعتاد واتيتم سنقابلكم بالدفاع عن عاصمتنا الحبيبة فإن المساس بقادتنا وجماعاتنا المسلحة هو اعتداء على العاصمة
    فليس طرابلس العاصمة إلا قادتنا الكرام وليس قادتنا الا طرابلس
    ومن جاء لازالة هؤلاء القادة فهو معتد على طرابلس ساع الى الفتنة ومناصر للدكتاتورية

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    • يا مجدي خليهم يعبروا ،،،أولا نحن الشعب الليبي استنادا على الله أولا ،،،
      ثانيا والله أنهم لمهزمون ،، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الخوارج لن تقوم لهم دولة ،، انتهى … والله انى أرى النصر والله ثم والله ، قالها من لا ينطق عن الهوى ،،لن تقوم لهم دولة كلاب النار ،لن تقوم لهم دولة حتى وإن وقف معهم كل العالم الإنس والجن ،،، قال تعالى ،،، انا لننصر رسلنا و اللذين آمنوا ،،،سوف تخرجوا منها يا جلول مدحورين

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  • قال لك يا مجدي ———
    وانا اقول لكم -تتلخص حقيقتهم في قولهم -((-فإن المساس بقادتنا وجماعاتنا المسلحة هو اعتداء على العاصمة )قادتهم عملاء وجماعاتهم المسلحة متطرفين ومجرمين ومليشيات تعمل لاجل المصلحة الخاصة تستخدمهم جماعة الاخوان والمقاتلة للوصول الى الهدف وهو حكم ليبيا باي طريقة حتى لو استنجدوا بالعثماني البصطاردي كما يقول الطليان —هذه حقيقة العملاء والخوان

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