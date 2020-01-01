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مصدرو بيان مبادرة السلام ينفون علاقتهم بصفحة تحمل اسم مبادرتهم

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى نشطاء من بنغازي أي علاقة لهم بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم مبادرتهم التي أطلقوها في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعنوان «مبادرة السلام الوطني».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لا صوت يعلوا على صوت تحرير طرابلس من الخوان الان ودفن كلاب اردوغان وبعدها يجلس الليبيون ليحددوا مايريدون

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