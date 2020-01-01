مصدرو بيان مبادرة السلام ينفون علاقتهم بصفحة تحمل اسم مبادرتهم

نفى نشطاء من بنغازي أي علاقة لهم بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم مبادرتهم التي أطلقوها في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعنوان «مبادرة السلام الوطني».

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