مصدرو بيان مبادرة السلام ينفون علاقتهم بصفحة تحمل اسم مبادرتهم

نفى نشطاء من بنغازي أي علاقة لهم بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم مبادرتهم التي أطلقوها في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعنوان «مبادرة السلام الوطني».
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نفى نشطاء من بنغازي أي علاقة لهم بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحمل اسم مبادرتهم التي أطلقوها في وقت سابق اليوم الأربعاء، بعنوان «مبادرة السلام الوطني».
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لا صوت يعلوا على صوت تحرير طرابلس من الخوان الان ودفن كلاب اردوغان وبعدها يجلس الليبيون ليحددوا مايريدون
وين المهبول جلول وطارق الحاج عمر والمصراطى الذى يدعى انه كلمة الحق من تونس والطحلب الخسيس وغيرهم من الاخوان المسليين حتى نطلع كل مالدينا من قاموس الاباحة ونشعر بالراحة
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