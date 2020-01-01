الأمم المتحدة ستطلب 115 مليون دولار لمساعدة ليبيا

أكدت الأمم المتحدة أنها ستطلب 115 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ليبيا في هذا العام بهدف تقديم المساعدة لنحو 342 ألف شخص مع تصاعد العنف ونزوح المزيد من المدنيين من ديارهم.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون تقديم الدعم بما فيه الطعام والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين، مضيفاً أن نحو 3500 شخص حصلوا على الطعام والمواد غير الغذائية في حين سيحصل 2500 شخص على المساعدات في الأيام القليلة القادمة.

ولفت البيان إلى أن 11 مرفقا صحيا حصلوا على المستلزمات الطبية من بينها التجهيزات المتعلقة بالخدمات والجراحة للاستجابة إلى الحالات المتزايدة بسبب الأعمال العدائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها وصلوا إلى أكثر من 226 ألف شخص وقدموا المساعدات لهم منذ بداية الأزمة في أبريل 2019.

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