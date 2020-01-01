نائب إردوغان: قد لا نرسل قوات إلى ليبيا إذا أوقف حفتر هجومه على طرابلس

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر هجومها على العاصمة طرابلس و«انسحبت»، وفق ما نقلته «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن أوقطاي الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية قوله: «بعد إقرار البرلمان مشروع القانون… ربما يحدث أن نرى شيئًا مختلفًا.. موقفًا مختلفًا ويقولون حسنًا، سننسحب ونوقف الهجوم… وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟».

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وأكد نائب الرئيس التركي أن أنقرة «تأمل بأن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة». لأن الاتفاق التركي- الليبي «يصب في مصلحة المنطقة أيضًا، وهو مشروع سلام».

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوِّض بنشر قوات عسكرية في ليبيا ويُطرح للتصويت غدًا الخميس بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري وقع يوم 27 نوفمبر 2019.

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