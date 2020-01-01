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نائب إردوغان: قد لا نرسل قوات إلى ليبيا إذا أوقف حفتر هجومه على طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، إن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر هجومها على العاصمة طرابلس و«انسحبت»، وفق ما نقلته «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن أوقطاي الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية قوله: «بعد إقرار البرلمان مشروع القانون… ربما يحدث أن نرى شيئًا مختلفًا.. موقفًا مختلفًا ويقولون حسنًا، سننسحب ونوقف الهجوم… وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟».

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وأكد نائب الرئيس التركي أن أنقرة «تأمل بأن يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة». لأن الاتفاق التركي- الليبي «يصب في مصلحة المنطقة أيضًا، وهو مشروع سلام».

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع قانون يفوِّض بنشر قوات عسكرية في ليبيا ويُطرح للتصويت غدًا الخميس بعد أن طلبت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، الدعم في إطار اتفاق تعاون عسكري وقع يوم 27 نوفمبر 2019.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الجيش العربي الليبي تلذي يقوده المشير حفتر بكل العبور. لن يتوقف الا بعد تحرير كرابلس من الخونه و العملاء و الارهابيين و المرتزقه. اما بالنسبة لتركيا ستكون العدو الاول لليبيا و الليبيين

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    • يا مجدي خليهم يعبروا ،،،أولا نحن الشعب الليبي استنادا على الله أولا ،،،
      ثانيا والله أنهم لمهزمون ،، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الخوارج لن تقوم لهم دولة ،، انتهى … والله انى أرى النصر والله ثم والله ، قالها من لا ينطق عن الهوى ،،لن تقوم لهم دولة كلاب النار ،لن تقوم لهم دولة حتى وإن وقف معهم كل العالم الإنس والجن ،،، قال تعالى ،،، انا لننصر رسلنا و اللذين آمنوا ،،،

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