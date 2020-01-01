

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 January, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، الأربعاء،أن تركيا أرسلت 300 مقاتل من الجيش السوري الحر إلى طرابلس وتحاول أن تدعم حكومة الوفاق بمقاتلين مرتزقة لصد قوات القيادة العامة.

وأوضح السعيدي في تصريح صحفي ، إن تركيا لن ترسل جنودا نظاميين إلى ليبيا بسبب عدم رضا عدة دول وتنديدها بهذه الخطوة الخطيرة التي تعد تهديدا إقليميا لها ،مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم حكومة الوفاق منذ سنوات بإرسال المدرعات والأسلحة والضباط الأتراك الذين يعملون في غرف العمليات وتسيير الطائرات بدون طيار.

وأشار السعيدي إلى أن تركيا تريد إغراق ليبيا بالسلاح من أجل أن يكون لها موطئ قدم للتحكم في سياسة ليبيا ومقدراتها وطمعا في خيراتها الوطنية.