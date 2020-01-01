مبادرة ليبية لقطع الطريق على التدخلات الأجنبية

أطلقت مجموعة من شباب المنطقة الشرقية، “مبادرة السلام الوطني”، ترتكز على رفض التدخلات الأجنبية ودعوة كل الشباب الليبيين إلى ملتقى لصياغة معادلة دستورية وانتخابية تخرج بحل سلمي للأزمة لقطع الطرق أمام أي تدخلات خارجية والانزلاق إلى سيناريو سوريا.

وأكد القائمون على المبادرة، في بيان، أنهم لا ينتمون لأي جهة أو طرف سياسي، ورفض تواجد السلاح خارج إطار الدولة، وعلى عمل المؤسسات، مشيرين إلى المبادرة جاءت بعد التدخلات الأجنبية الواضحة وانتهاك السيادة الليبية الأمر الذي يهدد بإخراج الحل من أيدي الليبيين وتحويل ليبيا إلى “سوريا جديدة”.

ودعا البيان إلى وقف الحرب في طرابلس وكافة الأعمال القتالية والعسكرية في ليبيا والدعوة إلى تغليب المصلحة الوطنية وحقن الدماء بين أبناء الوطن الواحد وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، مؤكدين أن المسار الدستوري والانتخابي هو الخيار الذي يضمن أن يكون الشعب هو صاحب القرار ويجنب ليبيا إلى الارتهان إلى الصراعات الدولية والإقليمية.

وأكد البيان على أهمية التوزيع العادل للموارد الاقتصادية والمساواة بالحقوق المدنية والسياسية بين كافة الليبيين وتحديد النظام الذي يكفل ذلك، والدعوة لعودة كل المهجرين على أسس سياسية منذ بداية التغيير عام 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية